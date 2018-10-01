|
На проспекте Независимости в Уручье столкнулись три авто, есть пострадавшие, движение затруднено
На развязке проспекта Независимости с МКАД столкнулись три автомобиля. Движение транспорта в направлении центра затруднено. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Видео:
Как сообщают очевидцы, днем 2 октября вблизи станции метро «Борисовский тракт» произошло столкновение трех легковых авто. По предварительной информации, травмы получили три человека.
В районе аварии образовался серьезный затор. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)