На проспекте Независимости в Уручье столкнулись три авто, есть пострадавшие, движение затруднено

На развязке проспекта Независимости с МКАД столкнулись три автомобиля. Движение транспорта в направлении центра затруднено. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Как сообщают очевидцы, днем 2 октября вблизи станции метро «Борисовский тракт» произошло столкновение трех легковых авто. По предварительной информации, травмы получили три человека.





В районе аварии образовался серьезный затор. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.