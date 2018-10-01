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На проспекте Независимости в Уручье столкнулись три авто, есть пострадавшие, движение затруднено

02.10.2018 11:49 — Разное | Tut.by  
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На развязке проспекта Независимости с МКАД столкнулись три автомобиля. Движение транспорта в направлении центра затруднено. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Видео: t.me/dpsminsk

Как сообщают очевидцы, днем 2 октября вблизи станции метро «Борисовский тракт» произошло столкновение трех легковых авто. По предварительной информации, травмы получили три человека.


В районе аварии образовался серьезный затор. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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