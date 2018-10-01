«4 сезона здоровья» в Городке

Инициатива отдела по образованию райисполкома «4 сезона здоровья» реализована в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение ЗОЖ и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Евросоюзом. Ее результатами уже наслаждаются около 1000 учащихся и 1500 физически активных жителей близлежащих микрорайонов. Чтобы позаниматься на площадках, доступ к которым открыт для всех желающих, сюда едут и идут люди со всего города. Итоги реализации этой инициативы были подведены во время круглого стола, который прошел 28 сентября в СШ № 1 г. Городка.





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