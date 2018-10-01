Книги читает меньше половины белорусов

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Меньше половины белорусов с разной периодичностью читают художественную литературу, остальные не притрагиваются к книге вовсе.

Институт социологии НАН Беларуси решил узнать, сколько читают белорусы и каких белорусских авторов уважают больше всего. Сотрудники института опросили 3,8 тысяч человек, пишет tut.by .

Оказалось, только 49% читают художественную литературу, почти столько же людей вообще не читают книги. Каждый день открывают книгу около 7% респондентов, еще 16% читают один или несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц – 10%, реже одного раза – еще 15%. 12% белорусов из опрошенных читают белорусскую литературу. Еще 57% признались, что не читают. Остальная треть не смогла ответить на вопрос.

У респондентов спросили, каких белорусских авторов они читают. Вот топ-5: Владимир Короткевич (упомянули 1,3% от всех опрошенных), Светлана Алексиевич (1,2%), Василь Быков (0,7%), Иван Мележ (0,4%), Наталья Батракова (0,4%).

Напомним, недавняя статистика Белстата говорит, что белорусская молодежь в возрасте 15-24 лет читает только 7 минут в день.