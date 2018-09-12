ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГИППО в Мозыре

02.10.2018 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Ещё на стадии разработки проекта, компания-застройщик руководствовалась целью создать востребованный и функциональный объект для мозырян и гостей города.

12.09.2018 16:11
В Мозыре строят самую большую Катапульту
Новый объект планируется открыть в октябре будущего года. Сatapulta станет 2-й очередью расширения самой масштабной торговой зоны Мозыря.далее...

При выборе продуктового ритейла в ТРЦ Catapulta предпочтение отдавалось известным брендам, обладающим разветвленной сетью магазинов, опытом и профессионализмом, а также клиентоариентированной маркетинговой политикой.

Безусловно «ГИППО» - наиболее узнаваемое имя в среде крупнейших продуктовых ритейлов Беларуси. 
На сегодняшний день торговая сеть присутствует в Минске, Могилеве, Гомеле и представлена магазинами различного формата, среди которых как гипермаркеты, супермаркеты, так и уютные магазины рядом с домом с неизменно высоким качеством облуживания, широким ассортиментом товаром и собственной программой лояльности.

Многим мозырянам уже известно, что ГИППО – это сеть магазинов для семейных покупок!

ГИППО для Мозыря – это:
-Большой выбор свежих фруктов и овощей. Как обычных, любимых белорусами, так и экзотических из дальних стран;
-Свежая и ароматная собственная выпечка и хлеба на закваске, изготовленные по традиционным белорусским рецептам;
-Беконная свинина первой категории, выращенная по датской технологии без гормонов и антибиотиков;
-Приготовленные на заказ блюда и торты для торжеств или просто хорошего ужина;
-Эксклюзивная продукция, приготовленная мастерами ГИППО вручную - пельмени Baron Appetitoff и шоколад Artess;
-Товары собственных торговых марок: Очень!, Белая Хатка, Sensuello, Baron Appetitoff, Kids Line, First in Line, Artesso , Elpi  с проверенным качеством и дешевле всех аналогичных товаров.

ГИППО в Мозыре

Кроме того, во всех магазинах сети предоставлена возможность совершать покупки в рассрочку с картами Халва, Карта Покупок, Smart карта, а также возвращать кэш-бэк с картой Cashalot и получать при этом все скидки и бонусы от карты Асоба. 

Карта лояльности Асоба со скидками для постоянных покупателей до 50%, а также индивидуальные скидки и акции для держателей карты. 

ГИППО в Мозыре

Самая знаменитая акция ГИППО «2 товара по цене 1» - проходит ежемесячно с более чем 100 товарами.

Еженедельно обновляющийся ассортимент акции «Гиппоэкономия» с широким выбором социально значимых товаров с большими скидками.
Фрэшбум – акция, в которой участвуют только самые свежие фрукты и овощи с очень большими скидками.
Мясные вторники – приятные скидки на определенную мясную продукцию по вторникам.
Рыбные четверги – дни с самыми глубокими скидками на рыбные товары и морепродукты.
Гиперпокупка – гипернизкие цены на товары в определенные дни, которыми можно закупиться на долгое время.

И еще много акций, скидок на различные категории товаров и бренды, которые позволяют не только выгодно совершать покупки, но и получать удовольствие от шопинга в приятной атмосфере!

ГИППО в Мозыре

Мы и дальше будем делиться новостями ТРЦ Catapulta - самого перспективного и интересного проекта в Мозыре.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продуктовым оператором ТРЦ Catapulta станет супермаркет «ГИППО» площадью свыше 2 500 м.кв.далее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает на завершение переговоров по Соглашению о приоритетах партнерства с ЕС до конца года – МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика