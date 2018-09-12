ГИППО в Мозыре

Ещё на стадии разработки проекта, компания-застройщик руководствовалась целью создать востребованный и функциональный объект для мозырян и гостей города.



В Мозыре строят самую большую Катапульту далее... Новый объект планируется открыть в октябре будущего года. Сatapulta станет 2-й очередью расширения самой масштабной торговой зоны Мозыря.

При выборе продуктового ритейла в ТРЦ Catapulta предпочтение отдавалось известным брендам, обладающим разветвленной сетью магазинов, опытом и профессионализмом, а также клиентоариентированной маркетинговой политикой.

Безусловно «ГИППО» - наиболее узнаваемое имя в среде крупнейших продуктовых ритейлов Беларуси.

На сегодняшний день торговая сеть присутствует в Минске, Могилеве, Гомеле и представлена магазинами различного формата, среди которых как гипермаркеты, супермаркеты, так и уютные магазины рядом с домом с неизменно высоким качеством облуживания, широким ассортиментом товаром и собственной программой лояльности.

Многим мозырянам уже известно, что ГИППО – это сеть магазинов для семейных покупок!

ГИППО для Мозыря – это:

-Большой выбор свежих фруктов и овощей. Как обычных, любимых белорусами, так и экзотических из дальних стран;

-Свежая и ароматная собственная выпечка и хлеба на закваске, изготовленные по традиционным белорусским рецептам;

-Беконная свинина первой категории, выращенная по датской технологии без гормонов и антибиотиков;

-Приготовленные на заказ блюда и торты для торжеств или просто хорошего ужина;

-Эксклюзивная продукция, приготовленная мастерами ГИППО вручную - пельмени Baron Appetitoff и шоколад Artess;

-Товары собственных торговых марок: Очень!, Белая Хатка, Sensuello, Baron Appetitoff, Kids Line, First in Line, Artesso , Elpi с проверенным качеством и дешевле всех аналогичных товаров.







Кроме того, во всех магазинах сети предоставлена возможность совершать покупки в рассрочку с картами Халва, Карта Покупок, Smart карта, а также возвращать кэш-бэк с картой Cashalot и получать при этом все скидки и бонусы от карты Асоба.

Карта лояльности Асоба со скидками для постоянных покупателей до 50%, а также индивидуальные скидки и акции для держателей карты.





Самая знаменитая акция ГИППО «2 товара по цене 1» - проходит ежемесячно с более чем 100 товарами.

Еженедельно обновляющийся ассортимент акции «Гиппоэкономия» с широким выбором социально значимых товаров с большими скидками.

Фрэшбум – акция, в которой участвуют только самые свежие фрукты и овощи с очень большими скидками.

Мясные вторники – приятные скидки на определенную мясную продукцию по вторникам.

Рыбные четверги – дни с самыми глубокими скидками на рыбные товары и морепродукты.

Гиперпокупка – гипернизкие цены на товары в определенные дни, которыми можно закупиться на долгое время.

И еще много акций, скидок на различные категории товаров и бренды, которые позволяют не только выгодно совершать покупки, но и получать удовольствие от шопинга в приятной атмосфере!







Мы и дальше будем делиться новостями ТРЦ Catapulta - самого перспективного и интересного проекта в Мозыре.