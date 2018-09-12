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ГИППО в Мозыре
Ещё на стадии разработки проекта, компания-застройщик руководствовалась целью создать востребованный и функциональный объект для мозырян и гостей города.
12.09.2018 16:11
Новый объект планируется открыть в октябре будущего года. Сatapulta станет 2-й очередью расширения самой масштабной торговой зоны Мозыря.
При выборе продуктового ритейла в ТРЦ Catapulta предпочтение отдавалось известным брендам, обладающим разветвленной сетью магазинов, опытом и профессионализмом, а также клиентоариентированной маркетинговой политикой.
Безусловно «ГИППО» - наиболее узнаваемое имя в среде крупнейших продуктовых ритейлов Беларуси.
Многим мозырянам уже известно, что ГИППО – это сеть магазинов для семейных покупок!
ГИППО для Мозыря – это:
Кроме того, во всех магазинах сети предоставлена возможность совершать покупки в рассрочку с картами Халва, Карта Покупок, Smart карта, а также возвращать кэш-бэк с картой Cashalot и получать при этом все скидки и бонусы от карты Асоба.
Карта лояльности Асоба со скидками для постоянных покупателей до 50%, а также индивидуальные скидки и акции для держателей карты.
Самая знаменитая акция ГИППО «2 товара по цене 1» - проходит ежемесячно с более чем 100 товарами.
Еженедельно обновляющийся ассортимент акции «Гиппоэкономия» с широким выбором социально значимых товаров с большими скидками.
И еще много акций, скидок на различные категории товаров и бренды, которые позволяют не только выгодно совершать покупки, но и получать удовольствие от шопинга в приятной атмосфере!
Мы и дальше будем делиться новостями ТРЦ Catapulta - самого перспективного и интересного проекта в Мозыре.
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Продуктовым оператором ТРЦ Catapulta станет супермаркет «ГИППО» площадью свыше 2 500 м.кв.далее...
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