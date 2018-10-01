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В Беларуси участвовать в переписи можно будет через Интернет

02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил гражданам страны принять участие в переписи населения, заполнив переписной лист в Интернете, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко внес корректировки в указ от 24 октября 2016 года №384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь». Новым указом респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в Интернете», – говорится в сообщении.

Напомним, всеобщая перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года. Граждане ответят на вопросы, касающиеся миграции и демографии. 

Новинкой станет опросник по сельскому хозяйству. В частности, у граждан поинтересуются, имеются ли в их собственности земельные участки, каковы цели их использования, есть ли на них плодово-ягодные насаждения.

Генеральная репетиция переписи пройдет в октябре текущего года в Молодечно (Минская область).



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Всеобщая перепись населения пройдет в стране с 4 по 30 октября 2019 года.
 
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