В Беларуси участвовать в переписи можно будет через Интернет

Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил гражданам страны принять участие в переписи населения, заполнив переписной лист в Интернете, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко внес корректировки в указ от 24 октября 2016 года №384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь». Новым указом респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в Интернете», – говорится в сообщении.

Напомним, всеобщая перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года. Граждане ответят на вопросы, касающиеся миграции и демографии.

Новинкой станет опросник по сельскому хозяйству. В частности, у граждан поинтересуются, имеются ли в их собственности земельные участки, каковы цели их использования, есть ли на них плодово-ягодные насаждения.

Генеральная репетиция переписи пройдет в октябре текущего года в Молодечно (Минская область).