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В Беларуси участвовать в переписи можно будет через Интернет
02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Напомним, всеобщая перепись населения пройдет в
Новинкой станет опросник по сельскому хозяйству. В частности, у граждан поинтересуются, имеются ли в их собственности земельные участки, каковы цели их использования, есть ли на них плодово-ягодные насаждения.
Генеральная репетиция переписи пройдет в октябре текущего года в Молодечно (Минская область).
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Всеобщая перепись населения пройдет в стране с 4 по 30 октября 2019 года.
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