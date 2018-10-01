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С оперативки в  райисполкоме: «Работу по сбору средств самообложения необходимо проводить более активно»

02.10.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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С оперативки в  райисполкоме: «Работу по сбору средств самообложения необходимо проводить более активно»

Традиционное оперативное совещание в райисполкоме в понедельник, 1 октября, глава района Сергей Гвоздь начал с представления вновь назначенных руководителей: исполняющих обязанности председателя Велиоавтюковского и Юровичского сельских исполнительных комитетов. Руководителем  Великоавтюковского  сельисполкома назначен Боровик Андрей Александрович, работавший до этого лесничим Великоавтюковского лесничества, в Юровичский – Блоцкий Степан Франклинович, работавший директором Юровичской средней школы-сада.

Начальник РОВД Александр Кусмерик доложил, что за период с 24 по 30 октября в  в РОВД поступило 168 заявлений и обращений. Возбуждено 2 уголовных дела по факту незаконной добычи лося. Зарегистрировано также 340 административных правонарушений, 272 из которых – по линии ГАИ. Задержано: 2 водителя, управлявших транспортом в нетрезвом виде,  7 нарушителей скоростных режимов, 69 пешеходов-нарушителей ПДД. С наступлением периода ранних сумерек и продолжительности ночи актуальным встает вопрос ношения фликеров.

За неделю в районе имели место два случая суицидов (в Калинковичах и в Суховичах). В СООО «Белсыр»  произошел несчастный случай, в результате которого работник ампутировал себе три пальца левой кисти. В Малых Автюках установлен факт воровства 80 кг комбикорма скотником СПК «Дружба-Автюки». В ОАО «Родина» сторож фермы находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Кроме этого сотрудниками Департамента «Охрана» установлены три факта мелких хищений в магазинах города.

Начальник РОЧС Николай Костяшкин проинформировал, что за прошедшую неделю пожаров и   ЧС не зафиксировано. Смотровыми комиссиями за это время обследовано 306 домовладений в сельской местности. Выявлено 4 факта, представляющих угрозу безопасности жизнедеятельности людей. К административной ответственности за грубое нарушение противопожарных правил привлечено 2 человека.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инна Сафронова проанализировала эффективность работы мобильной группы райисполкома за 9 месяцев текущего года. Так, за этот период проведено 96 проверок предприятий, что на 4 проверки больше предыдущего года. Выявлено 1432 нарушения, из них – 119 повторных.

Она же  сообщила, что все нарушения, выявленные месяц назад на заводе бытовой химии и в ДСУ-10 устранены.

Начальник управления делами райисполкома Татьяна Ковзус  проинформировала о том, что за неделю районными службами и сельисполкомами составлено 15 административных протоколов на юридические и физические лица, а также выписано 873 предписания о наведении порядка на земле. Она же осуществила повторный фотомониторинг  осуществления данной работы в Липовском сельсовете.

С отчетом о проделанной работе по данному вопросу выступила и председатель Липовского сельисполкома Любовь  Бакиновская.

Сергей Гвоздь поручил дорожникам завершить ямочный ремонт на дорогах сельсовета, а руководству сельисполкома — продолжать активную работу по сбору средств самообложения, благоустройству населенных пунктов и введению пустующих земель в севооборот. «Чем больше средств  самообложения мы соберем, тем больше сможем отремонтировать и покрасить заборов, привести в порядок гражданские кладбища, памятники воинской славы», — резюмировал глава района.

Руководители лесхоза и БООР Михаил Пилипейко и Владимир Алисейко проинформировали, что охотниками района за неделю уничтожено еще 2 волка.

С отчетом о работе отдела ЗАГС выступила  его начальник Татьяна Крогаль-Воляк.

Денис Ворожун.

 
 
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Традиционное оперативное совещание в райисполкоме в понедельник, 1 октября, глава района Сергей Гвоздь начал с представления вновь назначенных руководителей:...
 
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