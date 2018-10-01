В Слуцке появилась круглосуточная единая служба по вопросам ЖКХ





С сегодняшнего дня в Слуцке начала работать единая круглосуточная служба по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сайту SlutskGorod сообщил директор Слуцкого ЖКХ Николай Воронько.

Все звонки принимаются на номер 115.

Служба пока работает в тестовом режиме. Ожидается, что к сайту 115.бел её подключат 10 октября, отметили в ЖКХ.

Портал 115.бел зарекомендовал себя, как хорошая площадка для решения коммунальных проблем жителей Минска, Солигорска и ряда других городов. Например, в Солигорске за пол года решено почти 80% вопросов, с которыми местные жители обращались в службу.



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