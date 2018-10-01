На концерт Эмина в Минске все места проданы. Объявлены дополнительные билеты - от 147 рублей

Билеты на концерт азербайджанского поп-исполнителя Emin 1 3 октября во Дворце Республики проданы. Сегодня организаторы объявили о дополнительных билетах от 147 рублей: в продаже появились три дополнительных ряда — это места прямо перед сценой.

Музыкант привезет в Минск новую сольную программу «Бумеранг» в рамках масштабного одноименного тура. В трек-лист программы войдут сольные песни музыканта за 2017 и 2018 годы, а также композиции из дуэтного альбома «Прости, моя любовь». Публика услышит новинки и известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», Boomerang, Good Love, Amor и другие.

Напомним, сценический псевдоним Эмин мировая музыкальная арена впервые услышала в 2006 году. На сегодняшний день артист удостоен многих престижных наград: World Music Awards, «Золотой граммофон», «Премия МУЗ-ТВ», «Звуковая дорожка МК», премия Нового радио «Высшая лига», премии журналов GQ «100 самых стильных» и HELLO «Самые стильные в России». Совсем недавно на популярной премии RussianMusicBox Emin получил награду как «Лучший певец».

Когда: 13 октября. Где: Дворец Республики . Сколько: от 147 рублей за дополнительные билеты. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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