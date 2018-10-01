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На концерт Эмина в Минске все места проданы. Объявлены дополнительные билеты - от 147 рублей
Билеты на концерт азербайджанского поп-исполнителя
Музыкант привезет в Минск новую сольную программу «Бумеранг» в рамках масштабного одноименного тура. В трек-лист программы войдут сольные песни музыканта за 2017 и 2018 годы, а также композиции из дуэтного альбома «Прости, моя любовь». Публика услышит новинки и известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», Boomerang, Good Love, Amor и другие.
Напомним, сценический псевдоним Эмин мировая музыкальная арена впервые услышала в 2006 году. На сегодняшний день артист удостоен многих престижных наград: World Music Awards, «Золотой граммофон», «Премия МУЗ-ТВ», «Звуковая дорожка МК», премия Нового радио «Высшая лига», премии журналов GQ «100 самых стильных» и HELLO «Самые стильные в России». Совсем недавно на популярной премии RussianMusicBox Emin получил награду как «Лучший певец».
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В продаже на концерт исполнителя Emin 13 октября во Дворце Республики появились три дополнительных ряда мест прямо перед сценой.
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