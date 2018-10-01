Курсы валют и криптовалют на сегодня

2 октября доллар и евро развернулись и начали снижение. Курс российского рубля резко вырос. Биткойн
Средневзвешенный курс доллара просел на 0,0005 рубля до 2,1152 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро упал на 0,0040 рубля до 2,4480 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подскочил на 0,0121 рубля до 3,2370 BYN/100 RUB.
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