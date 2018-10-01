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Что делать, если тепло дали, а оно в квартиру не дошло? Удаляем воздушную "пробку"
Отопительный сезон начался, в некоторых квартирах батареи уже теплые, в остальных станут теплыми в ближайшие дни. И снова народ массово столкнется с завоздушенными батареями. Напомним, что такое воздушная пробка и как с ней быть.
Как определить, что батарея завоздушена?
Признаков два. Первый: вчера батарея была горячая, сегодня — почти холодная. Или частично холодная. Второй: другие батареи в квартире горячие, а одна (реже — две) едва теплые.
Увы, оба признака не гарантируют на сто процентов, что проблема именно в воздушной пробке в батарее. Но если в ней, можно ее «стравить» и без специалистов.
В обычных батареях есть специальный клапан. В новых моделях его легко открутить отверткой, в старых радиаторных — сантехническим ключом. Перед тем, как начнете откручивать, подготовьте емкость для воды и большую тряпку (на случай, если что-то пойдет не так, ее стоит постелить на пол под батареей).
Откручивать резко не стоит — если воздуха нет, а вода в батарее под давлением, зальете полквартиры. Появление легкого шипения и будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.
В общем, ничего сложного. Но проблемы с батареями могут появится вновь. Так что некоторым жильцам (особенно верхних этажей) может понадобится спускать воздух дважды.
Не все в наших силах
Эксперты отмечают: после подачи тепла в каждом десятом стояке образовываются воздушные пробки. В среднем коммунальникам нужно 10 дней для проведения работ по развоздушиванию и наладке систем автоматического регулирования теплоснабжения.
— Бывает, в одной комнате батареи теплее, чем в другой, — рассказал агентству «
Коммунальники рекомендуют, если дом на балансе у ЖЭУ, а отопление вызывает подозрение, обращаться к хаус-мастерам (их номера телефонов должны быть указаны на табличке возле каждого подъезда). В домах с Товариществами собственников проще: заявку можно оставить в журнале ТС.
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Как развоздушить радиатор.
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