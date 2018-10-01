Нацбанк намерен удержать инфляцию в пределах 5,5-6 процентов

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Годовая инфляция соответствует прогнозам, несмотря на имеющиеся внешние риски, заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Лапко.

«Прогноз 5,5%-6% остается в силе. Это наша цель», - сказал Дмитрий Лапко журналистам 2 октября, пишет Интерфакс.

Он также заметил, что есть внешние риски, которые могут привести к давлению на инфляцию, однако, они не очень высокие.

Что касаемо изменения ставки рефинансирования, по словам Лапко, регулятор принимает во внимание все факторы, как внутренние, так и внешние.

«Есть много неопределенностей, мы будем следить за ситуацией», - сказал он. Представитель Нацбанка обратил внимание, что в условиях повышенных геополитических рисков в мире сейчас говорить о том, какие регулятор будет предпринимать действия, пока рано.

Напомним, что основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год предусматривают, что по итогам года инфляция должна составить не более 6%. Согласно планам властей, в 2019-2020 годах инфляция в Беларуси не должна превышать 5%.

