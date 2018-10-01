ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк намерен удержать инфляцию в пределах 5,5-6 процентов

02.10.2018 12:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк намерен удержать инфляцию в пределах 5,5-6 процентов

фото: sputnik.by

Годовая инфляция соответствует прогнозам, несмотря на имеющиеся внешние риски, заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Лапко.

«Прогноз 5,5%-6% остается в силе. Это наша цель», - сказал Дмитрий Лапко журналистам 2 октября, пишет Интерфакс.

Он также заметил, что есть внешние риски, которые могут привести к давлению на инфляцию, однако, они не очень высокие.

Что касаемо изменения ставки рефинансирования, по словам Лапко, регулятор принимает во внимание все факторы, как внутренние, так и внешние.

«Есть много неопределенностей, мы будем следить за ситуацией», - сказал он. Представитель Нацбанка обратил внимание, что в условиях повышенных геополитических рисков в мире сейчас говорить о том, какие регулятор будет предпринимать действия, пока рано.

Напомним, что основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год предусматривают, что по итогам года инфляция должна составить не более 6%. Согласно планам властей, в 2019-2020 годах инфляция в Беларуси не должна превышать 5%.
 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Годовая инфляция соответствует прогнозам, несмотря на имеющиеся внешние риски, заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Лапко.
 
Новости дня
Новости разные
 
«4 сезона здоровья» в Городке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика