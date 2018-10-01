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Об оказании услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), оказываемой домами-интернатами для детей-инвалидов
02.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Социальная передышка – услуга ухода за ребенком-инвалидом (в возрасте от 4 до 18 лет) на определенный период времени (не более 28 суток в календарном году).
Порядок оказания услуги регулируется Инструкцией о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2013 № 11.
Предоставление данной услуги осуществляется на основании заявления об оказании социальной услуги и договора возмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги, заключенного между законным представителем ребенка и домом-интернатом.
На период оказания услуги сохраняется выплата пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
Для получения услуги социальной передышки необходимо обратиться в управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите горрайисполкома по месту жительства.
Родители (или один из них, если семья неполная) или законный представитель ребенка-инвалида представляет следующие документы:
В детском доме-интернате осуществляется квалифицированный уход за детьми-инвалидами и организован процесс обучения и реабилитационная работа с такими детьми.
Сформированы группы обучения. Учебно-воспитательной работой охвачены не только дети, которые ходят самостоятельно, но и дети, находящиеся на постоянном постельном режиме.
Учебные классы и игровые комнаты оснащены теле- и аудиоаппаратурой, необходимыми для занятий учебными пособиями, наглядными и раздаточными материалами.
Функционируют кружки по интересам, где дети-инвалиды изготавливают керамические изделия, сувенирную продукцию.
С.Н. Столярчук,
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Об оказании услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), оказываемой домами-интернатами для детей-инвалидов
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