Об оказании услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), оказываемой домами-интернатами для детей-инвалидов



В Законе Республики Беларусь «О социальном обслуживании» закреплен вид социальной услуги для семей, воспитывающих детей-инвалидов — услуга социальной передышки, которая предполагает освобождение родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-инвалидом на определенный период времени в целях предоставления им возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов.

Детям-инвалидам с особенностями психофизического развития услуга предоставляется государственным учреждением «Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», который находится в Барановичском районе.

Социальная передышка – услуга ухода за ребенком-инвалидом (в возрасте от 4 до 18 лет) на определенный период времени (не более 28 суток в календарном году).

Порядок оказания услуги регулируется Инструкцией о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2013 № 11.

Предоставление данной услуги осуществляется на основании заявления об оказании социальной услуги и договора возмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги, заключенного между законным представителем ребенка и домом-интернатом.

Данная услуга оказывается гражданам по заявительному принципу на платной основе. В стоимость услуги включается только стоимость питания. В настоящее время стоимость услуги в среднем составляет 5,32 рублей за 1 сутки.

На период оказания услуги сохраняется выплата пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Для получения услуги социальной передышки необходимо обратиться в управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите горрайисполкома по месту жительства.

Родители (или один из них, если семья неполная) или законный представитель ребенка-инвалида представляет следующие документы:

паспорт гражданина Республики Беларусь или свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

документы, подтверждающие право на льготы;

выписку из медицинских документов;

медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о болезнях, об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными;

заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации о типе дома-интерната и программе обучения.

В детском доме-интернате осуществляется квалифицированный уход за детьми-инвалидами и организован процесс обучения и реабилитационная работа с такими детьми.

Вся работа по реабилитации воспитанников проводится на тесном контакте медицинских и педагогических работников. Медицинская и социально-педагогическая реабилитация осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации каждого воспитанника, определяемой МРЭК.

Сформированы группы обучения. Учебно-воспитательной работой охвачены не только дети, которые ходят самостоятельно, но и дети, находящиеся на постоянном постельном режиме.

Учебные классы и игровые комнаты оснащены теле- и аудиоаппаратурой, необходимыми для занятий учебными пособиями, наглядными и раздаточными материалами.

Функционируют кружки по интересам, где дети-инвалиды изготавливают керамические изделия, сувенирную продукцию.

С.Н. Столярчук,

ведущий референт отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.