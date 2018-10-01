Жителям Серебрянки предложили изменить микрорайон так, как им хочется

Минская урбанистическая платформа вместе со студентами БНТУ и экспертами подготовила сайт , где жители «Серебрянки-2,3,4» могут проголосовать за изменения, которые они бы хотели увидеть в своем микрорайоне. Местные решат, что станет с семью местами района, до 22 октября, когда закончится голосование.

Организаторы хотят, чтобы местные жители активнее участвовали в жизни своего района, стать более ответственными. Отдельно обращают внимание на вопрос инклюзии. Для этого эксперты выбрали семь мест микрорайона и подготовили для них эскизы проектов. А жители уже решат, где что поставить. Для этого им надо на сайте в голосовании по каждому из семи мест указать, чем бы они хотели там заниматься – бегать, танцевать, читать, играть в шахматы, купаться и так далее. При этом можно посмотреть, как проголосовали другие жители.