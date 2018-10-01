|
Жителям Серебрянки предложили изменить микрорайон так, как им хочется
>
Минская урбанистическая платформа вместе со студентами БНТУ и экспертами подготовила
Организаторы хотят, чтобы местные жители активнее участвовали в жизни своего района, стать более ответственными. Отдельно обращают внимание на вопрос инклюзии. Для этого эксперты выбрали семь мест микрорайона и подготовили для них эскизы проектов. А жители уже решат, где что поставить. Для этого им надо на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская урбанистическая платформа вместе со студентами БНТУ и экспертами подготовила сайт, где жители «Серебрянки-2,3,4» могут проголосовать за изменения, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)