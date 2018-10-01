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Байкеры в пиджаках устроили «Заезд выдающихся джентльменов» в Минске

02.10.2018 12:55 — Разное | KYKY  
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30 сентября десятки тысяч «выдающихся джентльменов» в сотнях городов по всему миру надели галстуки, сели на свои классические мотоциклы в винтажном стиле и устроили мотопробеги для сбора средств на борьбу с раком предстательной железы и помощь людям с психическими заболеваниями от имени благотворительного партнера – фонда Movember. Фотограф Даниил Анохин показал, каким был мотопробег в Минске.

Движение Distinguished Gentleman's Ride или «Заезд выдающихся джентльменов» основал Марк Хавва в Сиднее в 2012 году. Он вдохновился известной фотографией Дона Дрейпера из сериала «Безумцы», где тот в классическом костюме сидит на мотоцикле. Ежегодный мотопробег на классических и винтажных мотоциклах проходит при участии мотоциклистов со строгим дресс-кодом – к мероприятию допускаются только участники в одежде классического стиля.

К 2016 году количество участников заезда выросло до 56 тысяч в 505 городах по всему миру. В том году получилось собрать 3,6 миллиона долларов. В том же 2016 году у движения произошло трагическое событие – один из руководителей движения ушел в депрессию. Поэтому «Заезд выдающихся джентльменов» начал собирать деньги и на помощь людям с психическими заболеваниями. 

 
Теги: Минск
 
 
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30 сентября десятки тысяч «выдающихся джентльменов» в сотнях городов по всему миру надели галстуки, сели на свои классические мотоциклы в винтажном стиле и...
 
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