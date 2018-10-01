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Артист Роман Карцев умер в Москве
Артист эстрады и кино юморист Роман Карцев умер в Москве 2 октября утром на 80-м году жизни.
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Карцев (наст. фамилия – Кац) родился в 1939 году в Одессе. С 1062 года работал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, затем вернулся в Одессу и стал выступать вместе с Михаилом Жванецким и Виктором Ильченко.
В 1079 году Карцев и Ильченко переехали в Москву и стали работать в Московском театре миниатюр.
Кроме эстрадной деятельности, Карцев снимался в кино, сыграл в таких известных картинах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».
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Артист эстрады и кино юморист Роман Карцев умер в Москве 2 октября утром на 80-м году жизни. Факт подтвердила ТАСС внучка народного артиста России Вероника...
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