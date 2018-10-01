ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Откуда берется привычка есть, когда скучно

02.10.2018 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Есть, потому что скучно, — это очень распространенная привычка. Почему так происходит и как с ней бороться, разобралось издание Tonic.


Фото: rawpixel, Unsplash.com

— Я не знаю об исследованиях, изучавших механизм, который заставляет людей есть от скуки, — предупреждает нейробиолог и автор книги «Голодный мозг» Стефан Гайен. — Но основываясь на том, что нам известно об отношении нашего мозга к пище, предположить не так уж сложно.

Еда — один из самых сильных стимуляторов для человека, объясняет он. Наш мозг жаждет таких ощущений (вот почему мы любим видеоигры и аттракционы). Когда скучно, стимулятора нет. Но укусите что-нибудь вкусное — и вуаля! — наступает мгновенное удовлетворение. В случае с фастфудом удовольствия будет даже больше.

Не всю еду мозг считает наградой, комментирует ученый. Когда мы пробуем новое блюдо, организм оценивает содержание в нем питательных веществ. Еда, богатая сахаром, солью, жирами, вызывает мощный дофаминовый ответ (больше, чем от сельдерея). И нам хочется такой еды. Вот почему какой-нибудь вонючий сыр кажется отвратительным на первый взгляд, но когда вы его попробуете, пожелаете еще.

Вдобавок, снеки специально делаются такими, чтобы нравится мозгу: аппетитный хруст, «таяние» во рту и другие ощущения заставляют нас есть еще и еще.

Но сколько именно вы съедите от скуки и насколько это будет соответствовать вашему чувству голода? Показатель субъективный. Например, у некоторых людей не вырабатывается достаточно лептина — гормона, который вызывает чувство сытости, воздействуя на гипоталамус. Так что они ощущают голод вне зависимости от их реальной нужды в калориях.

Невролог Шана Адиз рассказывает об экспериментах, которые проводила в Калифорнийском университете Пенсильвании. Группу детей кормили до тех пор, пока они не почувствуют сытость. Затем отводили в комнату с игрушками и едой. Кто-то из детей начинал играть, но мимоходом перекусывал. Но были и такие, которые решали совсем не играть, а сосредоточится на еде (хотя голода они не испытывали).

Другой эксперимент был связан со сканированием мозга, во время которого детям предлагали деньги или еду за выполнение простых заданий. Были те, у кого система вознаграждения реагировала на еду гораздо сильнее, чем на деньги. Невролог указывает, что причина такого различия непонятна: «Она может быть врожденной, связанной с воспитанием — или комбинацией этих факторов».

Это не значит, что со словами: «Мой мозг заставляет меня!» — вы можете открыть большую пачку чипсов. «У всех есть возможность контролировать то, как мы едим, но некоторым это дается чуть сложнее», — поясняет специалист.

Как можно контролировать желание поесть от скуки? Многие рекомендуют осознанное питание. Если вам скучно, не открывайте Facebook и пачку чипсов, а скажите себе: «То, что я чувствую сейчас, — недостаток стимуляции. Это не значит, что я голоден». Такие уговоры не войдут в привычку за один-два дня, но эффективны при регулярном применении на практике.

Не все верят в такой подход — например, нейробиолог Стефан Гайен.

— Если вы говорите человеку практиковаться в психологии, когда он хочет есть, вы буквально просите его сделать что-то сложное и неприятное вместо простого и удовлетворяющего. Это нереально!

По его мнению, все, что поможет нам удержаться от фастфуда от скуки, — это отсутствие такой еды под руками. Если ее нет в вашем доме, вряд ли вы совершите усилие и пойдете в магазин за перекусом, когда на самом деле не голодны.

Читайте также
Сахар — «белая смерть»? А если он ни в чем не виноват?
«Похудела на 4 кг за месяц». Лидчанка — о том, как тренировалась дома
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть, потому что вам скучно, - очень распространенная привычка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Артист Роман Карцев умер в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика