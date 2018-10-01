Откуда берется привычка есть, когда скучно

Есть, потому что скучно, — это очень распространенная привычка. Почему так происходит и как с ней бороться, разобралось издание Tonic .



Фото: rawpixel, Unsplash.com

— Я не знаю об исследованиях, изучавших механизм, который заставляет людей есть от скуки, — предупреждает нейробиолог и автор книги «Голодный мозг» Стефан Гайен. — Но основываясь на том, что нам известно об отношении нашего мозга к пище, предположить не так уж сложно.

Еда — один из самых сильных стимуляторов для человека, объясняет он. Наш мозг жаждет таких ощущений (вот почему мы любим видеоигры и аттракционы). Когда скучно, стимулятора нет. Но укусите что-нибудь вкусное — и вуаля! — наступает мгновенное удовлетворение. В случае с фастфудом удовольствия будет даже больше.

Не всю еду мозг считает наградой, комментирует ученый. Когда мы пробуем новое блюдо, организм оценивает содержание в нем питательных веществ. Еда, богатая сахаром, солью, жирами, вызывает мощный дофаминовый ответ (больше, чем от сельдерея). И нам хочется такой еды. Вот почему какой-нибудь вонючий сыр кажется отвратительным на первый взгляд, но когда вы его попробуете, пожелаете еще.

Вдобавок, снеки специально делаются такими, чтобы нравится мозгу: аппетитный хруст, «таяние» во рту и другие ощущения заставляют нас есть еще и еще.

Но сколько именно вы съедите от скуки и насколько это будет соответствовать вашему чувству голода? Показатель субъективный. Например, у некоторых людей не вырабатывается достаточно лептина — гормона, который вызывает чувство сытости, воздействуя на гипоталамус. Так что они ощущают голод вне зависимости от их реальной нужды в калориях.

Невролог Шана Адиз рассказывает об экспериментах, которые проводила в Калифорнийском университете Пенсильвании. Группу детей кормили до тех пор, пока они не почувствуют сытость. Затем отводили в комнату с игрушками и едой. Кто-то из детей начинал играть, но мимоходом перекусывал. Но были и такие, которые решали совсем не играть, а сосредоточится на еде (хотя голода они не испытывали).

Другой эксперимент был связан со сканированием мозга, во время которого детям предлагали деньги или еду за выполнение простых заданий. Были те, у кого система вознаграждения реагировала на еду гораздо сильнее, чем на деньги. Невролог указывает, что причина такого различия непонятна: «Она может быть врожденной, связанной с воспитанием — или комбинацией этих факторов».

Это не значит, что со словами: «Мой мозг заставляет меня!» — вы можете открыть большую пачку чипсов. «У всех есть возможность контролировать то, как мы едим, но некоторым это дается чуть сложнее», — поясняет специалист.

Как можно контролировать желание поесть от скуки? Многие рекомендуют осознанное питание. Если вам скучно, не открывайте Facebook и пачку чипсов, а скажите себе: «То, что я чувствую сейчас, — недостаток стимуляции. Это не значит, что я голоден». Такие уговоры не войдут в привычку за один-два дня, но эффективны при регулярном применении на практике.

Не все верят в такой подход — например, нейробиолог Стефан Гайен.

— Если вы говорите человеку практиковаться в психологии, когда он хочет есть, вы буквально просите его сделать что-то сложное и неприятное вместо простого и удовлетворяющего. Это нереально!

По его мнению, все, что поможет нам удержаться от фастфуда от скуки, — это отсутствие такой еды под руками. Если ее нет в вашем доме, вряд ли вы совершите усилие и пойдете в магазин за перекусом, когда на самом деле не голодны.