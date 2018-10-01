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Доллар растет. Что будет с белорусским рублем на этой неделе. Прогноз эксперта

02.10.2018 12:59 — Разное | Tut.by  
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Прошлая неделя была ознаменована ростом доллара на валютном рынке. На торгах в понедельник американская валюта также укрепилась. Эксперты считают, что, вероятно, доллар будет расти и дальше. Что ждет белорусский рубль на этой неделе.


Александра Квиткевич, TUT.BY

— Ослабление белорусского рубля к иным валютам идет вполне в русле интересов Нацбанка, который тем самым поддерживает конкурентоспособность белорусской продукции, — говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд. — Доллар поднимался на фоне общего роста и к белорусскому рублю. Пара доллар и белорусский рубль, как мы и предполагали на прошлой неделе, превысила 2.100 рубля. Но теперь, после ралли нескольких дней, возможна приостановка роста. В целом сохраняется стремление доллара к уровню 2.140 рубля, но возможна предварительная "проторговка" его в районе 2.100.

Эксперт отмечает, что белорусский рубль испытывает давление как со стороны растущего доллара, как и в целом валюты развивающихся рынков, на фоне повышения процентных ставок в США и опасностей торговых войн.

- В случае закрепления выше уровня 2.1200 белорусского рубля, есть большая вероятность похода к 2.1400 рубля. Доллар сейчас на подъеме, что соответствует и долгосрочному тренду его роста к белорусу. Вполне возможно достижение рубежа 2.1800 – 2.200 рубля в течение ближайших месяцев. На этом уровне возможна приостановка роста доллара, поскольку технически это сильные уровни сопротивления усилению американца, - прогнозирует Марк Гойхман.

Аналитик говорит, что пара евро и белорусский рубль находится под противоречивым влиянием факторов. С одной стороны, белорусская валюта слабеет по отношению к доллару, но в то же время и евро чувствует давление со стороны американца.

— Поэтому и EUR/BYN находится в узком диапазоне без выраженного движения. Пара осталась в коридоре 2.4000-2.5000, — заключил Марк Гойхман. — Вероятно, такая ситуация сохранится и на ближайшие дни, диапазон остается актуальным.

Эксперт отмечает, что российский рубль растет. Происходит это из-за укрепления нефтяных котировок, которые за последние дни подскочили с $70 выше $83 по Brent.

— Пара российский и белорусский рубль, как предполагалось на предыдущей неделе, достигла цели движения в 0.0320. При этом котировки поднялись и выше, что технически говорит о стремлении штурмовать 0.0326−0.0328. Но возможная приостановка роста нефтяных цен и курса рубля к доллару способна пока ограничить и усиление россиянина к белорусу, — рассказывает Марк Гойхман. — Поэтому при общем тренде на повышение пара может скорректироваться немного вниз, к пробитому ранее вверх уровню 0.0319- 0.0320, который стал теперь поддержкой снизу.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперт рассказал, что сейчас происходит на валютном рынке и какие изменения будут происходить с курсом рубля в ближайшее время.
 
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