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На лекции 18+ в Минске расскажут, что важнее - карьера или семья

02.10.2018 12:59 — Разное | Tut.by  
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Популярный психолог Михаил Лабковский 27 октября в КЗ Минск расскажет, где находится точка внутреннего психологического баланса, и раскроет один из главных секретов современного общества: что важнее — карьера или семья.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Помните, как вы представляли свою семейную жизнь в юношестве? Высокооплачиваемая работа, понимающая вторая половина, воспитанные дети и дом — полная чаша. Прошло каких-то 10−20 лет — и у 99% мечтателей начали рушиться замки на песке.

Оказывается, что женщины, выходя замуж за успешных деловых мужчин, ждут от них внимания и времени. Активные до брака дамы планируют и после загса строить карьеру и поровну делить с мужьями домашние обязанности. При этом мужчину, который слишком много времени проводит в семье, в нашем обществе чаще всего называют неудачником и подкаблучником.

В нашем обществе глубоко пущены корни советского воспитания, при этом современного человека манят западные, демократические устои, но с не меньшей силой его тянет и к восточному, традиционному укладу жизни и семьи. Ведь в нем есть кое-что важное — рамки, которых можно придерживаться, и стабильность, которая дает спокойствие и уверенность.

В этих разрываемых культурными и поведенческими противоречиями условиях найти баланс «Семья-любовь-карьера» можно только через жертвы. Но существует как минимум один человек, знающий наверняка: есть 1% людей, которым удалось создать в жизни картинку идеальной семьи, нарисованную юношеским воображением. Лабковский уверен: почувствовать и найти свой баланс семьи, карьеры и любви под силу каждому.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Михаил Лабковский ответит на максимально возможное число вопросов из зала. При этом мероприятие пройдет в новом формате: спросить совет у психолога можно будет в том числе и через Viber: организаторы выберут для ответов самые интересные и релевантные вопросы.

Когда: 27 октября, 19.00.

Где: КЗ Минск.

Сколько: от 53 до 153 рублей.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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Популярный психолог выступит 27 октября в КЗ Минск и расскажет, где находится точка внутреннего психологического баланса.
 
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