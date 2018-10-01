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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевская неделя продолжается: сегодня стало известно, кому достанется премия по физике. Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.
Половину награды
Артура Ашкина наградили за создание технологии «оптического пинцета» и ее применение в биологических системах.
«Оптический пинцет» (его также называют оптической ловушкой) позволяет захватывать атомы и молекулы при помощи пучка лучей лазера. Это дает возможность обращаться с вирусами, бактериями и другими живыми клетками, не повреждая их.
«Научная фантастика стала реальностью, — пишут представители Нобелеского комитета. — Оптические пинцеты позволяют наблюдать, поворачивать, вырезать, толкать и тянуть при помощи света. Во многих лабораториях лазерные пинцеты используются для изучения биологических процессов с участием белков, молекулярных моторов и ДНК».
Напомним, лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине
3 октября станут известны обладатели Нобелевской премии по химии, 5 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 8 октября — Нобелевской премии по экономике. Награду в области литературы в этом году
Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря (это день смерти Нобеля). Размер премии в 2017 году составил 9 миллионов шведских крон, немногим более миллиона долларов США.
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Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.
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