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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

02.10.2018 12:54 — Разное | Tut.by  
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Нобелевская неделя продолжается: сегодня стало известно, кому достанется премия по физике. Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.


Фото: The Nobel Prize / twitter.com

Половину награды получит американский физик Артур Ашкин. Вторую половину премии разделят французские ученые Жерар Муру и Донна Стрикланд. Награду вручат с формулировкой «за новаторские изобретения в области лазерной физики».

Артура Ашкина наградили за создание технологии «оптического пинцета» и ее применение в биологических системах.

«Оптический пинцет» (его также называют оптической ловушкой) позволяет захватывать атомы и молекулы при помощи пучка лучей лазера. Это дает возможность обращаться с вирусами, бактериями и другими живыми клетками, не повреждая их.

«Научная фантастика стала реальностью, — пишут представители Нобелеского комитета. — Оптические пинцеты позволяют наблюдать, поворачивать, вырезать, толкать и тянуть при помощи света. Во многих лабораториях лазерные пинцеты используются для изучения биологических процессов с участием белков, молекулярных моторов и ДНК».

Напомним, лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине объявили 1 октября. Награда достанется Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за открытие процессов, которые лежат в основе иммунной терапии рака.

3 октября станут известны обладатели Нобелевской премии по химии, 5 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 8 октября — Нобелевской премии по экономике. Награду в области литературы в этом году решили не вручать.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря (это день смерти Нобеля). Размер премии в 2017 году составил 9 миллионов шведских крон, немногим более миллиона долларов США.

 
 
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Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.
 
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