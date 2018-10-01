|
В четверг красносельский «Цементник» проведет первый четвертьфинальный матч Кубка Регионов
02.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
4 октября на своем домашнем стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» прошлогодний чемпион Гродненской области по футболу команда «Цементник» в рамках розыгрыша ¼ ХХ юбилейного розыгрыша Кубка Регионов сыграет первый матч с обладателем Кубка Брестской области по футболу сезона-2018 командой ДЮСШ Пинского района. Нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция с матча в группе
Начало матча в 16 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 октября на своем домашнем стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» прошлогодний чемпион Гродненской области по футболу команда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)