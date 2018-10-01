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В четверг красносельский «Цементник» проведет первый четвертьфинальный матч Кубка Регионов

02.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В четверг красносельский «Цементник» проведет первый четвертьфинальный матч Кубка Регионов

4 октября на своем домашнем стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» прошлогодний чемпион Гродненской области по футболу команда «Цементник» в рамках розыгрыша ¼ ХХ юбилейного розыгрыша Кубка Регионов сыграет первый матч с обладателем Кубка Брестской области по футболу сезона-2018 командой ДЮСШ Пинского района. Нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция с матча в группе ФК «Цементник» в социальной сети Вконтакте.

Начало матча в 16 часов.

 

 

 

«Цементник» возьмет старт в XX Кубке Регионов Беларуси!

 

 

 

 
 
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4 октября на своем домашнем стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» прошлогодний чемпион Гродненской области по футболу команда...
 
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