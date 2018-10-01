В четверг красносельский «Цементник» проведет первый четвертьфинальный матч Кубка Регионов





4 октября на своем домашнем стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» прошлогодний чемпион Гродненской области по футболу команда «Цементник» в рамках розыгрыша ¼ ХХ юбилейного розыгрыша Кубка Регионов сыграет первый матч с обладателем Кубка Брестской области по футболу сезона-2018 командой ДЮСШ Пинского района. Нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция с матча в группе ФК «Цементник» в социальной сети Вконтакте.

Начало матча в 16 часов.