Сбила и в милицию не сообщила





В Волковыске «Фольксваген» вчера толкнул двух пешеходов на улице Жолудева.

Мама с дочерью двигались по нерегулируемому пешеходному переходу справа от машины. Почти дошли до середины проезжей части, когда автомобиль отбросил их левым крылом. Если девочка ранений не получила, то женщина ударилась головой и помещена в больницу. Совершившая наезд самостоятельно доставила туда потерпевшую и про ДТП в милицию не сообщала, сообщает сайт областной Госавтоинспекции.



