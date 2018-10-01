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Сбила и в милицию не сообщила

02.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Сбила и в милицию не сообщила

В Волковыске «Фольксваген» вчера толкнул двух пешеходов на улице Жолудева.

Мама с дочерью двигались по нерегулируемому пешеходному переходу справа от машины. Почти дошли до середины проезжей части, когда автомобиль отбросил их левым крылом. Если девочка ранений не получила, то женщина ударилась головой и помещена в больницу. Совершившая наезд самостоятельно доставила туда потерпевшую и про ДТП в милицию не сообщала, сообщает сайт областной Госавтоинспекции.

Сбила и в милицию не сообщила

 
 
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В Волковыске «Фольксваген» вчера толкнул двух пешеходов на улице Жолудева. Мама с дочерью двигались по нерегулируемому пешеходному...
 
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