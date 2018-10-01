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«Сердце не выдержало». Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева
Новости России. Сатирик Михаил Жванецкий был шокирован новостью о смерти народного артиста России и своего близкого друга Романа Карцева.
Как
Михаил Жванецкий (
Также телеведущий и сатирик отметил, что Карцев был ему как брат. И ему тяжело смириться с утратой близкого человека. «Нас было трое – Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было».
Напомним, Роман Карцев скончался утром второго октября в Москве.
Дата и место похорон актера пока не названы.
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Новости России. Сатирик Михаил Жванецкий был шокирован новостью о смерти народного артиста России и своего близкого друга Романа Карцева. Как сообщает ТАСС со...
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