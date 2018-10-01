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Столкновение Opel и фуры Scania под Минском. Погиб водитель легковушки
Новости Беларуси. Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб.
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В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков.
По факту аварии проводится проверка.
В конце сентября в страшной аварии под Солигорском погибли три человека.
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Новости Беларуси. Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла ночью второго...
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