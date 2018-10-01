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Столкновение Opel и фуры Scania под Минском. Погиб водитель легковушки

02.10.2018 13:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла ночью второго октября. За рулем автомобиля Opel находился житель Минска. Мучжина направлялся в сторону города Молодечно. Водитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой Scania с полуприцепом.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков.

По факту аварии проводится проверка.

В конце сентября в страшной аварии под Солигорском погибли три человека.

23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла ночью второго...
 
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