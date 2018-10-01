Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннесса

Об этом объявили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который открылся в Киеве, сообщается на сайте Виталия Кличко.













«Для меня эта награда стала неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны», – сказал вечный чемпион WBC Виталий Кличко.