|
Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннесса
Виталий и Владимир Кличко были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев.
Об этом объявили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который открылся в Киеве, сообщается на сайте Виталия Кличко.
«Для меня эта награда стала неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны», – сказал вечный чемпион WBC Виталий Кличко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий и Владимир Кличко были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)