Нобеля по физике присудили за лазеры

сообщил Нобелевский комитет. Награда присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за открытия в области лазерной физики,Нобелевский комитет.













Напомним, 1 октября стали известны имена первых обладателей Нобелевской премии за 2018 год. Лауреатами по медицине и физиологии стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследования в области терапии рака.





3 октября Нобелевский комитет объявит имя обладателя премии по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике.