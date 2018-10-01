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Нобеля по физике присудили за лазеры

02.10.2018 13:01 — Разное | Партизан  
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2 октября было объявлено имя обладателей Нобелевской премии по физике.

Награда присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за открытия в области лазерной физики, сообщил Нобелевский комитет.



Напомним, 1 октября стали известны имена первых обладателей Нобелевской премии за 2018 год. Лауреатами по медицине и физиологии стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследования в области терапии рака.

3 октября Нобелевский комитет объявит имя обладателя премии по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике.

 
 
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2 октября было объявлено имя обладателей Нобелевской премии по физике.
 
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