Не стало великого сатирика Романа Карцева

2 октября около 11 часов в Москве умер сатирик Роман Карцев. Дата и время похорон пока не определены.













Карцев родился в мае 1939 года в Одессе. Эстрадную карьеру начал в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов. Известность он получил, выступая в дуэте с Виктором Ильченко (1937–1992). С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.





Помимо театра артист снимался в кино. Он сыграл в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".