На Александра Денисова из группы «Дзецюкі» могли завести уголовное дело за репост

"Белсат" . О чем идет речь, музыкант не знает. Он написал заявления в прокуратуру и ОВД Октябрьского района Гродно с просьбой провести проверку по факту анонимного звонка, пишет





Участковый, который не назвал своего имени и фамилии, разговаривал с несовершеннолетней дочерью Александра.





«Он спрашивал ее, где находится отец, сказал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, якобы за размещение информации в социальной сети «ВКонтакте». Допрос, а иначе я не могу расценивать такой «сбор информации» моей несовершеннолетней дочери продолжался более 10 минут».





По словам Александра Денисова, неизвестный вел себя грубо, запугивал девушку, а разговор с ним вызвал у нее шок.





До сих пор никто из правоохранительных органов с Александром Денисовым не связывался и не сообщил об уголовном деле, не вызвал на допрос или беседу.





«Расцениваю такое поведение сотрудника правоохранительных органов как способ оказать на меня, мою семью психологическое давление, лишить меня и моих близких людей покоя с целью помешать моей культурной деятельности в качестве музыканта группы DZIECIUKI», – написал журналист.





В июле у Алексея Денисова и его коллеги Алексея Кайриса прошли обыски с конфискацией ноутбуков и телефонов. Гродненская милиция начала проверку по факту «клеветы и оскорбления личности».





Вероятно, речь идет о руководительнице участка обслуживания УЖРЭП Ленинского района Гродно Светланы Жилинской, которая упоминалась в сюжете «Белсата» от 20.04.2018 года в программе «Объектив» – «Жители общежития: «Заходишь с ребенком в душ – там лежит дохлая крыса!» Женщина избегает контакта с журналистами.



