ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Александра Денисова из группы «Дзецюкі» могли завести уголовное дело за репост

02.10.2018 12:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Неизвестный милиционер позвонил на домашний телефон журналиста и музыканта Александра Днисова и сообщил об уголовном деле, которое якобы завели за репост в «ВКонтакте».

О чем идет речь, музыкант не знает. Он написал заявления в прокуратуру и ОВД Октябрьского района Гродно с просьбой провести проверку по факту анонимного звонка, пишет "Белсат".

Участковый, который не назвал своего имени и фамилии, разговаривал с несовершеннолетней дочерью Александра.

«Он спрашивал ее, где находится отец, сказал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, якобы за размещение информации в социальной сети «ВКонтакте». Допрос, а иначе я не могу расценивать такой «сбор информации» моей несовершеннолетней дочери продолжался более 10 минут».

По словам Александра Денисова, неизвестный вел себя грубо, запугивал девушку, а разговор с ним вызвал у нее шок.

До сих пор никто из правоохранительных органов с Александром Денисовым не связывался и не сообщил об уголовном деле, не вызвал на допрос или беседу.

«Расцениваю такое поведение сотрудника правоохранительных органов как способ оказать на меня, мою семью психологическое давление, лишить меня и моих близких людей покоя с целью помешать моей культурной деятельности в качестве музыканта группы DZIECIUKI», – написал журналист.

В июле у Алексея Денисова и его коллеги Алексея Кайриса прошли обыски с конфискацией ноутбуков и телефонов. Гродненская милиция начала проверку по факту «клеветы и оскорбления личности».

Вероятно, речь идет о руководительнице участка обслуживания УЖРЭП Ленинского района Гродно Светланы Жилинской, которая упоминалась в сюжете «Белсата» от 20.04.2018 года в программе «Объектив» – «Жители общежития: «Заходишь с ребенком в душ – там лежит дохлая крыса!» Женщина избегает контакта с журналистами.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный милиционер позвонил на домашний телефон журналиста и музыканта Александра Днисова и сообщил об уголовном деле, которое якобы завели за репост в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция нашла похитителя книги жалоб и предложений в столичном "Бургер Кинге"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика