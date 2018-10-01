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Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикланд

02.10.2018 13:19 — Разное | Интерфакс  
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Нобелевская премия в области физики в 2018 году присуждена трем профессорам - Артуру Эшкину (США), Жерару Мору (Франция) и Донне Стрикленд (Канада) за "прорывные открытия" в сфере лазерной физики, объявил во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме.

А.Эшкин - физик, инженер, лауреат множества премий. Учился в Корнелльском университете. Известен как один из создателей оптических ловушек и исследованиями в области оптики.

Ж.Мору - французский и американский физик, с 2008 года иностранный член РАН. Основная сфера научной деятельности - физика лазеров и нелинейная оптика.

В 1985 году Ж.Мору вместе с Д.Стрикланд предложил новую технику получения сверхмощных лазерных импульсов.

В Нобелевском комитете в свою очередь напомнили, что Д.Стрикленд стала третьей женщиной - лауреатом Нобелевской премии по физике.

 
 
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Нобелевская премия в области физики в 2018 году присуждена трем профессорам - Артуру Эшкину (США), Жерару Мору (Франция) и Донне Стрикленд (Канада) за "прорывные...
 
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