В Бресте прошел фестиваль в поддержку канистерапии и собаководства

В субботу 29 сентября 2018 года в Бресте на улице Советской прошел фестиваль под лозунгом "Здесь рождается добро".

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями благодаря созданию условий и подготовке специалистов для канистерапии в трансграничном регионе", финансируемого Европейским союзом, и направлено, в первую очередь, на освещение проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в их повседневной жизни.

Председатель ОО "Брестский союз предпринимателей "Содействие" рассказал о методах социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями при помощи специально отобранных собак – так называемой канистерапии, – и о тех мерах, которые в настоящее время предпринимаются общественным объединением и их партнерами для развития этого направления в Беларуси.

Зрители смогли понаблюдать за показательными выступлениями профессиональных кинологов, включая представителей Брестского областного управления Департамента охраны МВД.

Справочно:

Проект международной технической помощи "Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями благодаря созданию условий и подготовке специалистов для канистерапии в трансграничном регионе" в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства "Беларусь-Украина", финансируемой Европейским союзом. Проект зарегистрирован в базе данных программ и проектов международной технической помощи 18 июля 2018 г. под номером 2/18/000901.

Партнеры проекта – Общественное объединение "Брестский союз предпринимателей "Содействие", Коммунальное предприятие "Ласка" (г. Луцк, Украина).