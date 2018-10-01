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Пять человек госпитализировали с диагнозом "сибирская язва" в Одесской области

02.10.2018 13:11 — Разное | Интерфакс  
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Пять человек госпитализировали в Саратском районе Одесской области с диагнозом "сибирская язва" после контакта с тушей домашней коровы; на территории населенного пункта проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как сообщает во вторник полиция Одесской области на странице в соцсети Фейсбук, по предварительным данным, источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек.

"Сейчас эти люди госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает", - сообщает полиция.

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти приняли решение о проведении на территории населенного пункта дезинфекционных и других противоэпидемических мероприятий с привлечением правоохранительных органов.

"С целью локализации заболевания и предотвращения его распространения на другие территории на подъездах к селу выставлены 6 карантинных постов из числа полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Они контролируют соблюдение жителями запрета на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения", - сказано в сообщении полиции.

Как сообщает местное интернет-издание "Думская" со ссылкой на районный совет, сейчас в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем, издание "Факты" со ссылкой на собственные источники уточняет, что все пятеро заболевших помещены в районную больницу пгт Сарата: "Первый случай заболевания был зафиксирован 29 сентября. Предположительно, это была кожная форма болезни, пациентов поместили в инфекционное отделение. Карантинные меры пока не вводились".

 
 
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Пять человек госпитализировали в Саратском районе Одесской области с диагнозом "сибирская язва" после контакта с тушей домашней коровы; на территории населенного...
 
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