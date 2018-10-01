Лукашенко ознакомился с новым указом об управлении использованием радиочастотного спектра

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник принял с докладом министра связи и информатизации Константина Шульгана по предлагаемому проекту указа "Об управлении использованием радиочастотного спектра", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы много лет работаем по управлению радиочастотным спектром, вроде бы не было никаких вопросов… Что, неправильно управляли, неправильно распределяли? Кто-то платит - не платит? Что такого нового, чтобы президент возвращался к этому вопросу?" - спросил А.Лукашенко.

Глава государства поинтересовался, можно ли продолжать работу в нынешних условиях нормативно-правового регулирования. "Если не можем, будем обращаться к этому вопросу и готовить соответствующий указ президента", - сказал он.

Кроме того, А.Лукашенко узнал о планах недавно назначенного министра по поводу ситуации в возглавляемой им сфере.

По информации пресс-службы, К.Шульган доложил о предлагаемом проекте указа. По его словам, абсолютное большинство предлагаемых изменений касается необходимости приведения юридической базы в соответствие с практикой, чтобы решения принимались более мобильно.

В целом этот проект указа одобрен президентом, однако в него будут внесены определенные изменения.

В частности, проектом указа предполагается возложить на Государственную инспекцию Беларуси по электросвязи Минсвязи функции по выдаче разрешений на эксплуатацию судовых радиостанций с присвоением международных позывных и иных опознавательных сигналов. Беларусь в 2016 году присоединилась к Конвенции о Международной морской организации и взяла на себя обязательства по выдаче всех необходимых документов для обеспечения мореплавания судов, в том числе разрешений на эксплуатацию судовых радиостанций.

Проектом документа в рамках проводимой дедолларизации экономики устанавливаются в белорусских рублях вместо евро ставки, применяемые при расчете размеров платы за выделение и использование радиочастотного спектра.

Также речь идет о совершенствовании процессов временного ввоза радиоэлектронных средств, используемых во время подготовки и проведения мероприятий, проводимых по решению президента Беларуси или Совета министров. В том числе эти меры позволят участникам II Европейских игр 2019 года‚ иностранным лицам, освещающим эти состязания, гостям временно ввозить и использовать радиостанции без необходимости их регистрации и внесения платы за использование спектра.

Кроме того, определяется установление основных положений международно-правовой защиты частотных присвоений Республики Беларусь. Вносятся изменения и дополнения в некоторые указы, касающиеся радиочастотного спектра, исходя из практики их применения.

Отмечается, что издание указа не повлечет выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.