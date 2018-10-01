В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска была установлена личность подозреваемого в хищении 30 июля 2018 года книги замечаний и предложений в ресторане "Бургер Кинг", расположенного в торговом центре "Дана Молл". Им оказался 30-летний житель Брестской области, сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

Мужчина попросил работников ресторана быстрого питания подзарядить свой мобильный телефон, а когда получил отказ, потребовал "книгу жалоб". Замечания о работе заведения мужчина оставлять не стал, а унес ее с собой.

По данному факту Первомайским (г. Минска) РОСК Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.377 ("Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков") Уголовного Кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, ареста или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.