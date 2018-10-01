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Беларусь рассчитывает на завершение переговоров по Соглашению о приоритетах партнерства с ЕС до конца года – МИД

02.10.2018 12:39 — Разное | Интерфакс  
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Минск  рассчитывает на завершение  переговоров по Соглашению о приоритетах партнерства с ЕС до конца года, сообщил  заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

"У нас встреч много, мы обсуждаем приоритеты партнерства, (...) близки к финальной версии", - сказал О.Кравченко журналистам во вторник в Минске.

"Надеемся на то, что они (переговоры - ИФ) завершатся до конца года", - добавил он.

По словам О.Кравченко, белорусская сторона в курсе того, что от нее ожидают, и "они в курсе того, что мы от них ожидаем". "Это переговорный процесс, он еще не завершен. Надеюсь, что скоро сможем завершить и подписать", - сказал замминистра.

Как сообщалось, в июне текущего года член Еврокомиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан после переговоров в Минске заявил, что Беларусь и Евросоюз намерены подписать соглашение о приоритетах партнерства в 2018 году.

В начале сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что отдельные страны Евросоюза пытались политизировать процесс заключения соглашения о приоритетах партнерства.

"Думаю, что нам удастся выйти в итоге на подписание соглашения о приоритетах партнерства. Но когда мы работали на начальных стадиях над этим документом, мы видели, что некоторые государства пытались вставить какие-то пассажи, связанные то ли с тематикой прав человека, то ли с политической подоплекой", - сказал тогда министр.

Вместе с тем глава МИД констатировал, что "ЕС в определенной мере проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь".

 
Теги: Минск
 
 
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Минск  рассчитывает на завершение  переговоров по Соглашению о приоритетах партнерства с ЕС до конца года, сообщил  заместитель министра иностранных дел...
 
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