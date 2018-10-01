Переход на ID-карты и биометрические паспорта в Беларуси отсрочен на год

Введение в Беларуси ID-карт и биометрических паспортов перенесено с 2019-го на 2020 год, заявил заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу министерства внутренних дел Павел Хрищенович.

"Теоретически мы могли бы запустить процесс производства ID-карт и биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла, так как, по сути, это будет лишь голый пластик", - сказал П.Хрещанович в интервью "СБ. Беларусь сегодня" .

По словам представителя МВД, чтобы ввести в обращение ID-карты, которые стали бы инструментом реализации проекта электронного государства, как задумывалось изначально, необходимо соединить между собой все информационные системы, к которым будет иметь доступ гражданин. "Сегодня все базы данных нашей страны работают на разных платформах. Совместно с министерством связи и информатизации нами подготовлена дорожная карта по реализации этого проекта (объединении информационных систем – ИФ)", - добавил он.

Таким образом, продолжил П.Хрещанович, ID-карта станет обязательным документом для каждого гражданина с 1 января 2020. Ее стоимость составит 1 базовую величину. При этом биометрический паспорт стоимостью 3 базовые величины можно будет получить по собственному желанию.

Как сообщалось, ранее предполагалось начать выдачу новых биометрических паспортов и ID-карт с 1 января 2019 года.