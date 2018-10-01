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Актер Роман Карцев умер на 80-м году жизни

02.10.2018 12:35 — Разное | Интерфакс  
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Советский и российский актер театра и кино Роман Карцев умер в возрасте 79 лет, сообщила жена писателя Михаила Жванецкого Наталья.

"Посвящается памяти Ромы Карцева. Сегодня Рома умер", - написала Н. Жванецкая на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе в семье футболиста.

В 1961 году переехал в г.Ленинград, а 22 ноября 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1967 году Р. Карцев совместно с актером Михаилом Жванецким начинаются работу над спектаклем "Светофор".

В кино Р. Карцев начал сниматься с 1975 года в основном в небольших, эпизодических острохарактерных ролях. Наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

В 1970 году Р. Карцев и М. Жванецкий стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1998 году стал Лауреатом кубка Аркадия Райкина на Международном фестивале More Smeha в Риге.

У Р. Карцева остались дочь и сын

 
 
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Советский и российский актер театра и кино Роман Карцев умер в возрасте 79 лет, сообщила жена писателя Михаила Жванецкого Наталья. "Посвящается памяти Ромы Карцева....
 
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