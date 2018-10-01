В Барановичах осудили парня, который сломал милиционеру челюсть

Два приговора за сопротивление сотрудникам милиции были вынесены с разницей в две недели в Барановичах. В первом случае мужчина просто вырывался, так как не хотел, чтобы участковый составил на него протокол. Во втором парень сломал милиционеру челюсть.



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Первым под суд попал ранее не судимый 57-летний житель Барановичского района. В конце апреля он выпивал возле Дома культуры в агрогородке, где живет. За этим занятием его застиг местный участковый. Милиционер предложил изрядно выпившему к тому моменту гражданину пройти в его служебную машину для составления протокола за распитие спиртного в неустановленном месте.

– Однако мужчина стал сопротивляться, вырываться, хватать участкового за одежду, пытался замахиваться на него. Милиционер уворачивался и пытался утихомирить нарушителя, – сообщила Светлана Пасемко, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора. В результате участковый получил незначительные телесные повреждения в виде ссадин, а в отношении сельчанина возбудили уголовное дело.

На суде обвиняемый свою вину признал. Сказал, что сопротивлялся, потому что был пьян и не хотел, чтобы его оштрафовали. Суд приговорил его к шести месяцам ареста условно, а также обязал уплатить 735 рублей «уголовно-правовой компенсации» в доход государства.

А вот во втором случае сотруднику милиции пришлось обращаться за медицинской помощью. В начале марта этого года милиционер-водитель в составе опергруппы прибыл на вызов к одному из баров в центре города: посетительница пожаловалась, что ее избили. Когда подъехали к бару, участковый пошел общаться с потерпевшей, а водитель стоял у машины. Внезапно к нему подбежал незнакомый парень, изо всех сил ударил кулаком в лицо, а потом бросился бежать.

– Милиционер, несмотря на резкую боль и кровь, хлынувшую из носа и губы, бросился за злоумышленником, — рассказала Светлана Пасемко.

Убегая, хулиган споткнулся и упал. А когда сотрудник милиции наклонился, чтобы помочь ему подняться, то получил второй удар по лицу.

Злоумышленника – им оказался 21-летний четырежды судимый горожанин – задержали на пути домой: в такси он спал на заднем сиденье. Милиционер с переломом челюсти попал в больницу.

На суде обвиняемый не стал отрицать свою вину. Сказал, что ударил милиционера, потому что был сильно пьян и «в принципе плохо относится к милиции». Суд признал парня виновным и приговорил к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях строгого режима.