В посёлке Зелёный Бор выявлено ещё одно место захоронения золы свинцовой

Об этом свидетельствует документ, опубликованный общественными активистами.



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Документ получен от Ивацевичского райисполкома. Класс отходов (а значит, и их опасность) пока не определён.



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Работы по устранению последствий нанесённого урона экологии района на территории бывшего асфальто-бетонного завода начались только после того, как активисты подняли вопрос в СМИ, было много публикаций, которые сначала не вызывали должной реакции у властей, но потом под давлением общественности пришлось признать факт опасности захоронения, и ООО "Белинвестторг-Сплав" вынуждено было заняться вопросом утилизации золы. По некоторым оценкам, для этого потребуется затратить порядка 600т. долларов США в эквиваленте. Теперь, вероятно, сумма увеличится.