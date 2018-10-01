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На проспекте Республики произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового авто
02.10.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло в городе Бресте на проспекте Республики сегодня, 2 октября 2018 года по направлению в сторону ул. Суворова.
Столкнулись три автомобиля - два микроавтобуса и легковой.
По информации очевидцев - есть пострадавший, к месту происшествия вызвали медиков. На тротуаре сидит мужчина, у него вся голова в крови.
Можно предположить, что есть ещё и четвёртый участник ДТП, но о нём пока ничего не сообщается...
Информация будет дополнена данными
Позже к месту происшествия прибыли спасатели.
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