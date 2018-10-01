На проспекте Республики произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового авто

ДТП произошло в городе Бресте на проспекте Республики сегодня, 2 октября 2018 года по направлению в сторону ул. Суворова.



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Столкнулись три автомобиля - два микроавтобуса и легковой.



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По информации очевидцев - есть пострадавший, к месту происшествия вызвали медиков. На тротуаре сидит мужчина, у него вся голова в крови.



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Можно предположить, что есть ещё и четвёртый участник ДТП, но о нём пока ничего не сообщается...



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Информация будет дополнена данными ГАИ г. Бреста.



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Позже к месту происшествия прибыли спасатели.



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