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Кобрин: в результате ДТП пострадал пешеход
02.10.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест
01.10.2018 около 16:45 часов в г. Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 35-летняя жительница г. Кобрин, управляя автомобилем марки «Фиат Пунто», двигалась по ул.Дзержинского г.Кобрина, в направлении ул.Николаева. Напротив дома №50 при выполнении маневра левого поворота на стоянку к СДЮСШОР, женщина совершила наезд на 84-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть дороги по линии тротуара справа налево по ходу движения автомобиля. После совершения наезда, водитель автомобиля марки "Фиат Пунто" доставила пешехода в приемный покой УЗ «Кобринская центральная городская больница» на своем автомобиле. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения.
По факту ДТП проводится проверка.
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01.10.2018 около 16:45 часов в г. Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летняя жительница г. Кобрин, управляя...
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