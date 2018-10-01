Кобрин: в результате ДТП пострадал пешеход

01.10.2018 около 16:45 часов в г. Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 35-летняя жительница г. Кобрин, управляя автомобилем марки «Фиат Пунто», двигалась по ул.Дзержинского г.Кобрина, в направлении ул.Николаева. Напротив дома №50 при выполнении маневра левого поворота на стоянку к СДЮСШОР, женщина совершила наезд на 84-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть дороги по линии тротуара справа налево по ходу движения автомобиля. После совершения наезда, водитель автомобиля марки "Фиат Пунто" доставила пешехода в приемный покой УЗ «Кобринская центральная городская больница» на своем автомобиле. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59352.php

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По факту ДТП проводится проверка.