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В результате столкновения авто "Шкода Румстер" и автобуса "КАВЗ" пострадала женщина
02.10.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест
01.10.2018 г около 11:30 в Брестской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 62-летний житель д.Братылово Брестского района управлял автомобилем «Шкода Румстер» двигался по автодороге Н457 Брестского района, в направлении от д.Волчин к д.Скоки на перекрестке с автодорогой Н345 совершил столкновение с автобусом «КАВЗ» под управлением 49-летнего жителя д.Вельямовичи Брестской области, который двигался в прямом направлении со стороны д.Клейники к д.Мотыкалы.
В результате ДТП 32-летняя пассажирка автобуса «КАВЗ», жительница г. Бреста, получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была госпитализирована в челюстно-лицевую хирургию в УЗ «Брестская областная больница».
По факту ДТП проводится проверка.
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01.10.2018 г около 11:30 в Брестской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 62-летний житель д.Братылово Брестского района...
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