На сельхозпредприятии в Кобринском районе скрывали падеж скота

Прокуратура Кобринского района по материалам совместной с ОБЭП РОВД проверки возбудила уголовное дело по ч.1 ст.427 УК (служебный подлог) в отношении заведующей молочно-товарной фермой и главного зоотехника одного из сельхозпредприятий района, сообщили БЕЛТА в районной прокуратуре .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59348.php

Читать полностью в источнике с фото:





По предварительной информации, специалисты подозреваются в сокрытии падежа крупного рогатого скота. Должностные лица создавали видимость сохранения поголовья, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. Установлено, что с 1 января по 30 ноября 2017 года на ферме пало 16 телят в возрасте от трех до 30 дней. При этом в статистической отчетности отражен падеж лишь трех голов молодняка КРС. Остальные 13 телят якобы приобрели для себя работники хозяйства. На этот счет были составлены фиктивные накладные, на основании которых с заработной платы сельчан было незаконно удержано Br477.

Санкция статьи, которая вменяется 44-летней заведующей фермой и 29-летнему главному зоотехнику, предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.