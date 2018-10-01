﻿ На сельхозпредприятии в Кобринском районе скрывали падеж скота. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На сельхозпредприятии в Кобринском районе скрывали падеж скота

02.10.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура Кобринского района по материалам совместной с ОБЭП РОВД проверки возбудила уголовное дело по ч.1 ст.427 УК (служебный подлог) в отношении заведующей молочно-товарной фермой и главного зоотехника одного из сельхозпредприятий района, сообщили БЕЛТА в районной прокуратуре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59348.php

На сельхозпредприятии в Кобринском районе скрывали падеж скота

По предварительной информации, специалисты подозреваются в сокрытии падежа крупного рогатого скота. Должностные лица создавали видимость сохранения поголовья, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. Установлено, что с 1 января по 30 ноября 2017 года на ферме пало 16 телят в возрасте от трех до 30 дней. При этом в статистической отчетности отражен падеж лишь трех голов молодняка КРС. Остальные 13 телят якобы приобрели для себя работники хозяйства. На этот счет были составлены фиктивные накладные, на основании которых с заработной платы сельчан было незаконно удержано Br477.

Санкция статьи, которая вменяется 44-летней заведующей фермой и 29-летнему главному зоотехнику, предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Кобринского района по материалам совместной с ОБЭП РОВД проверки возбудила уголовное дело по ч.1 ст.427 УК (служебный подлог) в отношении заведующей...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Полоцкий экспресс» прекратил поездки. В компании объяснили причины и сказали, что это временно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика