"Прастора" и "Пламя мира". Президенту показали форму белорусских атлетов на II Европейских играх

Александру Лукашенко 2 октября продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх. Как сообщает пресс-служба президента , спортивная экипировка разработана и пошита предприятием «Соло-Пинск».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Презентация прошла во Дворце независимости. Образцы формы президенту представили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич, дизайнер Юлия Латушкина и генеральный директор предприятия «Соло-Пинск» Василий Горегляд.

Спортивная экипировка разработана и пошита пинским предприятием и состоит из 19 наименований. Всего «Соло-Пинск» планирует выпустить 500 комплектов.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Коллекция получила название «Прастора». Ее символ увязан в единую стилистику логотипа II Европейских игр и олицетворяет белорусские бескрайние просторы.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Дизайнером формы волонтеров и участников акции «Пламя мира», а также парадно-гражданской и наградной формы белорусских спортсменов стала Юлия Латушкина. За идею разработки экипировки для волонтеров и участников акции «Пламя мира» взят стилизованный сюжет древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта.