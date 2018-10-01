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Xiaomi Mi A1 загорелся во время подзарядки

02.10.2018 13:32 — Разное | Tut.by  
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Владелец смартфона Xiaomi Mi A1 пожаловался на то, что его устройство загорелось во время подзарядки. Автор сообщения не уточнил, где именно произошел инцидент. Скорее всего, это было не в Беларуси.


Владелец Mi A1 спал, когда случилось возгорание. Если бы не защитный чехол, надетый на аппарат, он мог бы серьезно пострадать.

Известно, что телефон купили около восьми месяцев назад, и за все время использования с того момента проблем с его нагревом или зарядкой не наблюдалось.


Пострадавший пользователь сообщил об инциденте в службу поддержки Xiaomi и надеется, что ему компенсируют стоимость устройства. Производитель пока не дал официальных комментариев по поводу случившегося.

 
 
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