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Xiaomi Mi A1 загорелся во время подзарядки
Владелец смартфона Xiaomi Mi A1
Владелец Mi A1 спал, когда случилось возгорание. Если бы не защитный чехол, надетый на аппарат, он мог бы серьезно пострадать.
Известно, что телефон купили около восьми месяцев назад, и за все время использования с того момента проблем с его нагревом или зарядкой не наблюдалось.
Пострадавший пользователь сообщил об инциденте в службу поддержки Xiaomi и надеется, что ему компенсируют стоимость устройства. Производитель пока не дал официальных комментариев по поводу случившегося.
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