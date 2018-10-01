Xiaomi Mi A1 загорелся во время подзарядки

Владелец смартфона Xiaomi Mi A1 пожаловался на то, что его устройство загорелось во время подзарядки. Автор сообщения не уточнил, где именно произошел инцидент. Скорее всего, это было не в Беларуси.





Владелец Mi A1 спал, когда случилось возгорание. Если бы не защитный чехол, надетый на аппарат, он мог бы серьезно пострадать.

Известно, что телефон купили около восьми месяцев назад, и за все время использования с того момента проблем с его нагревом или зарядкой не наблюдалось.





Пострадавший пользователь сообщил об инциденте в службу поддержки Xiaomi и надеется, что ему компенсируют стоимость устройства. Производитель пока не дал официальных комментариев по поводу случившегося.