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Переговоры по 7-му траншу кредита ЕФСР планируются на неделе
Беларусь планирует провести переговоры по вопросу выделения седьмого транша кредита ЕФСР.
По словам министра финансов Максима Ермоловича, в столице начала работать мониторинговая группа ЕФСР, и в рамках этой работы будут проведены переговоры по выделению седьмого транша кредита.
Министр рассказал и о ситуации по шестому траншу кредита, решение по этому вопросу будет приниматься в заочном режиме. Материалы уже поступили членам совета фонда.
Как сообщалось, Беларусь должна получить шестой траншеи кредита ЕФСР в ближайшее время. В первой половине 2015 года страна подала заявку на новый кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР).
Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.
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Беларусь планирует провести переговоры по вопросу выделения седьмого транша кредита ЕФСР.
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