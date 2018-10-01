Переговоры по 7-му траншу кредита ЕФСР планируются на неделе

Беларусь планирует провести переговоры по вопросу выделения седьмого транша кредита ЕФСР.

По словам министра финансов Максима Ермоловича, в столице начала работать мониторинговая группа ЕФСР, и в рамках этой работы будут проведены переговоры по выделению седьмого транша кредита.

Министр рассказал и о ситуации по шестому траншу кредита, решение по этому вопросу будет приниматься в заочном режиме. Материалы уже поступили членам совета фонда.

Как сообщалось, Беларусь должна получить шестой траншеи кредита ЕФСР в ближайшее время. В первой половине 2015 года страна подала заявку на новый кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР).

Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.