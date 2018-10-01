«Полоцкий экспресс» прекратил поездки. В компании объяснили причины и сказали, что это временно

Компания-перевозчик «Полоцкий экспресс», которая много лет занималась пассажирскими перевозками по маршруту Минск-Полоцк/Новополоцк-Минск, выступила с заявлением относительно прекращения своей работы с 1 октября. В компании отмечают, что отмена поездок носит временный характер.
Еще 21 сентября крупный перевозчик «Полоцкий экспресс» приостановил бронирование поездок на октябрь. Дальнейшая работа фирмы оказалась под вопросом. Договор на регулярные перевозки у компании закончился 13 сентября. Теперь стало понятно, как это произошло. Мы выбрали из комментария, опубликованного в официальном сообществе «ПЭ», самые важные моменты:
* 14 марта 2018 года фирма заключила первый договор между оператором пассажирских перевозок и диспетчерской службой по указанному маршруту, согласно которому диспетчер официально признан перевозчиком (сроком на 3 месяца с правом продления).
* Менее чем через полгода оператор пассажирских перевозок "Миноблпассажиртранс" отказался продлять договор на прежних условиях.
* Пункт 3.2.7.2. предлагаемого "Миноблпассажиртранс" договора дает право оператору отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего договора и расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в случае передачи перевозчиком права на выполнение перевозок пассажиров по настоящему договору третьей стороне.
«Полоцкий экспресс» во второй половине сентября заказным письмом направил оператору перевозок протокол разногласий к предлагаемому ими договору.
— В настоящее время никаких предложений и ответов от "Миноблпассажиртранс" не поступало,— говорится в сообщении.