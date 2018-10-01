



Во Дворце Независимости для Александра Лукашенко устроили презентацию формы (парадной и спортивной), в которой выступят белорусские спортсмены и в которой будут работать волонтеры на II Евроиграх.

Коллекция получила название «Прастора». Ее символ ввязан в единую стилистику логотипа Евроигр, он олицетворяет белорусские бескрайние просторы.

Спортивную экипировку (всего 19 наименований) выпустило пинское предприятие. Планируется, что будет произведено 500 комплектов. Дизайнером является Юлия Латушкина, информирует пресс-служба главы государства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко показали форму, в которой выступят белорусские спортсмены на Евроиграх Во Дворце Независимости для Александра Лукашенко устроили презентацию формы (парадной и спортивной), в которой выступят белорусские спортсмены и в которой будут...

Беларусь примет II Европейские игры с 21 по 30 июня 2019 года.