В Новой Зеландии компания переходит на четырехдневную рабочую неделю – а зарплата остается прежней

В марте 2018 года компания Perpetual Guardian провела эксперимент – она перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом зарплату выдавали как за пять дней. Сегодня, 2 октября, руководство подвело итоги – всё очень хорошо, компания утверждает новый график работы, пишет Tjournal.

Ученые, которые помогали провести эксперимент, сказали, что у сотрудников благодаря четырехдневной рабочей неделе уменьшился показатель стресса и повысилась работоспособность. Персонал стал меньше жаловаться на отсутствие баланса между работой и жизнью. То есть эксперимент оказался абсолютно успешным.

Переход на новую систему в компании будет добровольным. Сотрудники могут оставить себе пятидневную рабочую неделю – тогда им разрешат приходить на работу позже и уходить раньше, чтобы избежать пробок и заняться своими делами.

За экспериментом следил министр трудовых отношений Новой Зеландии Иэн Лис-Галлоуэй. Он прокомментировал результаты как «очень интересные» и сказал, что заинтересован в работе с предприятиями, изучающими новые модели работы для современного офиса.