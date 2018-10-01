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В Новой Зеландии компания переходит на четырехдневную рабочую неделю – а зарплата остается прежней

02.10.2018 14:05 — Разное | KYKY  
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В марте 2018 года компания Perpetual Guardian провела эксперимент – она перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом зарплату выдавали как за пять дней. Сегодня, 2 октября, руководство подвело итоги – всё очень хорошо, компания утверждает новый график работы, пишет Tjournal.

Ученые, которые помогали провести эксперимент, сказали, что у сотрудников благодаря четырехдневной рабочей неделе уменьшился показатель стресса и повысилась работоспособность. Персонал стал меньше жаловаться на отсутствие баланса между работой и жизнью. То есть эксперимент оказался абсолютно успешным. 

Переход на новую систему в компании будет добровольным. Сотрудники могут оставить себе пятидневную рабочую неделю – тогда им разрешат приходить на работу позже и уходить раньше, чтобы избежать пробок и заняться своими делами.

За экспериментом следил министр трудовых отношений Новой Зеландии Иэн Лис-Галлоуэй. Он прокомментировал результаты как «очень интересные» и сказал, что заинтересован в работе с предприятиями, изучающими новые модели работы для современного офиса.

 
 
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В марте 2018 года компания Perpetual Guardian провела эксперимент – она перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом зарплату выдавали как за пять дней....
 
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