Макей рассказал в ООН про потери Беларуси из-за антироссийских санкций

Беларусь ощущает значительные экономические потери из-за санкций в отношении России.

Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая 1 октября 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам белорусского министра, мировые глобализационные процессы сопровождаются появлением новых геополитических и геоэкономических линий и разломов. Таким образом, интеграция идет одновременно с фрагментацией, протекционизмом и даже конфронтацией.

Макей напомнил, что Беларусь входит в Евразийский экономический союз. «Оказавшись на стыке двух геополитических центров силы, мы в полной мере ощущаем на себе взаимосвязь геополитики и геоэкономики. Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, санкций и контрсанкций наша страна пусть не напрямую, а косвенно – но несет значительные экономические потери», – сказал дипломат.

По его словам, наша страна пребывает в сильной зависимости от внешних рынков и международной торговли, так как ведет открытую экономику, 60-70% нашего ВВП экспортируется.

Макей выступил за «справедливую, предсказуемую и недискриминационную торгово-экономическую архитектуру – как в Европе, так и в других регионах мира, – которая учитывала бы интересы всех государств».

Наша страна, по его словам, особенно заинтересована в сближении Евразийского экономического союза и Евросоюза.