В Гомеле группа мошенников обманула более 20 фирм на 600 тысяч рублей

В Гомеле завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, обманувшей более 20 фирм на сотни тысяч рублей. Подробности сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, неработающий и ранее уже судимый за мошенничество в особо крупном размере житель Гомеля организовал преступную группу из трех человек.

Ее участники создавали на имя подставных лиц коммерческие структуры, чтобы затем, используя бланки, реквизиты и печати этих фирм, заключать с предпринимателями договоры купли-продажи, перевода долга, уступки требования.

Согласно этим договорам, на подконтрольные фирмы, зачастую без предоплаты, поставлялись строительные материалы, продукты питания, запчасти для автомототехники. За эти и другие товары обвиняемые не рассчитывались — и сбывали их по заниженной стоимости на территории Беларуси и России.

Полученные от продажи деньги вносились на расчетные счета подконтрольных фирм для дальнейшего использования в мошеннических схемах.

Преступники тщательно продумывали образ: хорошо одевались, передвигались на взятых в прокате престижных авто и представлялись вымышленными именами.

С 2016 года по март 2018 года они обманули 22 фирмы и еще одного человека на сумму не менее 600 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по нескольким уголовным статьям: лжепредпринимательство, незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, мошенничество, совершенное повторно, организованной группой, в особо крупном размере.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.