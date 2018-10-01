В Беларусь снова идет сильный ветер

Оранжевый уровень опасности в Беларуси объявили синоптики на 3 и 4 октября из-за сильного ветра.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минприроды.

Кратковременные дожди и порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируются в среду. Ночью будет 3-9, днем – 8-14 градусов тепла.

В четверг на большей части территории страны будет примерно такая же погода. Ветер будет достигать 15-20 м/с.